Лавров назвав умову, за якої Україна «має право на існування»

Глава МЗС рф Сергій Лавров заявив, що Україна «має право на існування», якщо відмовиться від своїх територій, на яких рф проводила псевдореферендуми про приєднання до країни-агресора.

Про це Лавров сказав в інтерв’ю телеканалу NBC, відео якого публікують російські ЗМІ, повідомляє Українська правда.

«Україна має право на існування за умови, що вона відпустить тих людей, яких вона оголосила терористами, які в рамках цілого ряду референдумів у «Новоросії», на Донбасі, у Криму вирішили, що вони належать до російської культури», – наголосив Лавров.

Коментуючи свою заяву, що росія повинна також брати участь у гарантіях безпеки для України, Лавров сказав: «Я ніколи не говорив, що у росії має бути вето на гарантії безпеки. Однак ці гарантії повинні прийматися консенсусом».

«Якщо ви думаєте, що росію можна відсунути вбік в рамках дискусії про безпеку на наших кордонах, це не природно», – сказав він.

Агентство Телевидения Новости