Українська ППО вночі знешкодила 76 БпЛА окупантів

Цієї ночі над Україною було збито 76 повітряних цілей.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

«У ніч на 25 серпня (із 19.00 24 серпня) противник 104 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 8:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

