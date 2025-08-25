Гарячі напрямки боїв на Харківщині: де саме атакували окупанти

Оперативна інформація станом на 8:00 25.08.2025 щодо російського вторгнення.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 159 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції українських підрозділів поблизу населеного пункту Вовчанськ та в бік Дворічанського.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося десять атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Куп’янська, Западного, Голубівки та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку ворог атакував двадцять разів. Намагався прорвати оборону поблизу населених пунктів Новий Мир, Греківка, Торське, Іванівка, Рідкодуб, Карпівка та в бік населених пунктів Середнє, Дронівка, Шандриголове, Серебрянка.

На Сіверському напрямку ворог здійснив дванадцять спроб прориву в районах Серебрянки, Федорівки, Виїмки, Переїзного та в напрямку Сіверська.

На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували в районах Майського та Часового Яру.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 870 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, вісім бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 291 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 79 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки окупантів.

Агентство Телевидения Новости