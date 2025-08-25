Другое
Сегодня 09:00
Просмотров: 29

У Сумській області загинув десантник із Харківщини

На Сумщині загинув військовослужбовець Роман Ковзало, уродженець селища Борова Харківської області. Захисник служив у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Про це повідомили у Борівській селищній раді.

Роман Ковзало народився 4 квітня 1979 року у Боровій, навчався у Борівській школі №1, вищу освіту здобув у Харківському національному університеті радіоелектроніки.

Останні роки чоловік жив у місті Ірпінь Київської області, звідки вступив на військову службу. Служив у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади на посаді оператора десантно-штурмового відділення.

17 серпня 2025 року поблизу населеного пункту Могриця Сумського району Сумської області Роман Ковзало загинув.

Агентство Телевидения Новости

