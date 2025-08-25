Окупанти вдарили дронами по сільгосппідприємству на Харківщині: фото з місця

У неділю, 24 серпня о 23:10, військові рф завдали двох ударів безпілотниками по селу Рясне Богодухівського району Харківської області.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Для удару окупанти застосували БпЛА «Герань-2». Зафіксовано влучання по території місцевого сільгосппідприємства.

Внаслідок обстрілу знищено одне та частково пошкоджено два господарчі приміщення та енергомережі.

Інформація про постраждалих не надходила.

Агентство Телевидения Новости