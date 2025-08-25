Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:59
Просмотров: 37

Окупанти вдарили дронами по сільгосппідприємству на Харківщині: фото з місця

Окупанти вдарили дронами по сільгосппідприємству на Харківщині: фото з місця

У неділю, 24 серпня о 23:10, військові рф завдали двох ударів безпілотниками по селу Рясне Богодухівського району Харківської області.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Для удару окупанти застосували БпЛА «Герань-2». Зафіксовано влучання по території місцевого сільгосппідприємства.

Внаслідок обстрілу знищено одне та частково пошкоджено два господарчі приміщення та енергомережі.

Інформація про постраждалих не надходила.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 