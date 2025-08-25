Сегодня 08:59
Окупанти вдарили дронами по сільгосппідприємству на Харківщині: фото з місця
У неділю, 24 серпня о 23:10, військові рф завдали двох ударів безпілотниками по селу Рясне Богодухівського району Харківської області.
Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.
Для удару окупанти застосували БпЛА «Герань-2». Зафіксовано влучання по території місцевого сільгосппідприємства.
Внаслідок обстрілу знищено одне та частково пошкоджено два господарчі приміщення та енергомережі.
Інформація про постраждалих не надходила.