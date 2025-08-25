За добу внаслідок обстрілів Харківщини одна людина загинула, шестеро постраждали
Упродовж доби російські війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
За його словами, внаслідок обстрілів одна людина загинула, шестеро постраждали.
У місті Куп’янськ загинула 82-річна жінка, постраждали 35-річна і 83-річна жінки та 56-річний чоловік; у селищі Старий Салтів постраждав 39-річний чоловік; у селищі Коротич Пісочинської громади постраждав 43-річний чоловік; у селі Підсереднє Великобурлуцької громади постраждала 54-річна жінка.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
у Куп’янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (м. Куп’янськ), приватний будинок (с. Підсереднє);у Чугуївському районі пошкоджено магазин (селище Старий Салтів);у Богодухівському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство, загинули тварини (с. Рясне).