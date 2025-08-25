Артилерія, авіабомби та БпЛА: поліція фіксує наслідки обстрілів Харківщини за добу

Впродовж доби військові рф здійснювали обстріли Богодухівського, Ізюмського та Куп’янського районів. Проти мирного населення росіяни застосували керовані авіабомби, артилерію та безпілотники різних типів.

Пошкоджена та зруйнована цивільна інфраструктура, повідомляє поліція Харківської області.

Вдень окупанти здійснили артилерійський обстріл міста Купʼянськ. Унаслідок влучань загинула 82-річна жінка. Постраждали три мешканці: 56-річний чоловік, 35-річна жінка отримали вибухові поранення, 83-річна місцева мешканка зазнала гострої реакції на стрес.

У Куп’янському районі внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені приватні домогосподарства, поранену місцеву жительку.

В Чугуївському районі військові росії обстріляли селище Старий Салтів ударним БпЛА. Пошкоджено фасад непрацюючого магазину. Дістав вибухових поранень 39-річний чоловік. Потерпілого доставили до лікарні.

В Богодухівському районі росіяни завдали ударів БпЛА по території сільськогосподарського підприємства. Внаслідок влучань знищено одно та частково пошкоджено два господарчих приміщення, енергомережі.

24 серпня поліцейські здійснили 9 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 21 кримінальним провадженням, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.

