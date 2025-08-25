На Харківщині чоловіка обікрали на березі річки: зловмисника затримано

Поліцейські викрили мешканця Чугуївського району, який обікрав чоловіка на березі річки.

Про це повідомляє поліція Харківської області. До Чугуївського РУП надійшло повідомлення від мешканця Печенізької громади про крадіжку його сумки на березі річки. Усередині знаходилися 1600 гривень та смартгодинник.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники сектору кримінальної поліції встановили причетного до злочину. Ним виявився 39-річний мешканець району.

Викрадені гроші зловмисник встиг витратити на власні потреби. Сумку та смартгодинник потерпілого поліцейські повернули власнику.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Агентство Телевидения Новости