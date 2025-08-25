Другое
На Харківщині п’яний чоловік почав стріляти у гаражному кооперативі: зловмисника затримано

На Харківщині поліцейські затримали чоловіка, який в житловому районі відкрив стрілянину.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області. Внаслідок протиправних дій зловмисника ніхто з громадян не постраждав. 

У місті Слобожанське на території гаражного кооперативу 36-річний чоловік зустрів 63-річного знайомого. В ході спілкування між чоловіками виник конфлікт.

36-річний зловмисник, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, пішов додому, де взяв зброю. Повернувшись, він вистрелив у напрямку гаража знайомого.

Поліцейські вилучили речові докази та направили на експертне дослідження.

Слідчим ВП № 2 Чугуївського РУП повідомлено фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

