Сегодня 11:37
Просмотров: 95

Довічне ув’язнення для зрадника з Харкова: в Офісі Генпрокурора підтвердили вирок

Довічне ув'язнення для зрадника з Харкова: в Офісі Генпрокурора підтвердили вирок

Прокурори Офісу Генерального прокурора відстояли у Верховному Суді вирок мешканцю Харкова, який у перші місяці повномасштабного вторгнення співпрацював з ворогом.

Його засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляють в Офісі Генпрокурора.

Слідством і судами встановлено, що з лютого по квітень 2022 року чоловік через заборонену соцмережу «ВКонтакте» передавав окупантам інформацію про розташування українських військових та техніки у Харкові.

Крім того, він поширював публікації, у яких підтримував збройну російську агресію та принижував Україну.

Суди всіх інстанцій погодилися з доводами прокурорів про вину засудженого та справедливість призначеного покарання.

Своєю чергою, сам засуджений своєї провини так і не визнав. Він вже відбуває довічне ув’язнення.

