Довічне увʼязнення отримав російський агент, який наводив ракети на Харківську ОВА: подробиці справи

За публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генерального прокурора та Харківської обласної прокуратури Верховний Суд підтвердив вирок 40-річному чоловіку за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України та незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 436-2, ч. 1 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Йому остаточно призначено покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори у судах всіх інстанцій довели, що чоловік з лютого по квітень 2022 року добровільно співпрацював з ворогом. Харківʼянин передавав дані через заборонену в Україні соцмережу «ВКонтакте» двом жінкам, які працюють на ворожі спецслужби та живуть у рф.

28 лютого 2022 року він надіслав кураторці у москві координати Харківської обласної державної адміністрації. 1 березня через російський ракетний удар тоді загинули понад 30 людей.

Окрім того, він надав дані для завдання атак по інших будівлях у місті.

Харківʼянин також публікував у соцмережах дописи, у яких заперечував збройну агресію рф проти України та схвалював злочинні дії окупантів.

Правоохоронці затримали чоловіка у липні 2022 року. Під час обшуку, проведеного в його помешканні, правоохоронці виявили у нього комп’ютерну техніку, за допомогою якої він здійснював свою підривну діяльність, а також карабін моделі «Форт-202», набої до пістолета, корпус гранати, які зловмисник незаконно придбав та зберігав у себе вдома.

Під час слідства у харківʼянина постійно змінювались версії, проте свою вину так і не визнав. Він зазначив, що нічого не знає та жодної інформації ворогу він не передавав.

Засуджений зазначив, що акаунтом у «ВКонтакте» почав користуватися з кінця 2017 року, випадково знайшовши на форумі в інтернеті логін та пароль до цього акаунту. Кому належав цей профіль, він не знає. Користувався ним для перегляду новин, фільмів та постів, оскільки мав родичів на території рф і йому були цікаві новини, але жодних повідомлень начебто не відправляв. Жінки, з якими велись листування, йому не знайомі. Акаунт у «ВКонтакте» зареєстрований за його номером телефону, яким він нібито давно не користувався. Чоловік намагався переконати суд, що до цього акаунту могли мати доступ інші особи шляхом його зламу або крадіжки, оскільки він неодноразово губив свої телефони й ноутбук та віддавав їх до ремонту.

Проте сторона обвинувачення зібрала необхідну доказову базу. 13 листопада 2023 року Київський районний суд Харкова призначив чоловіку довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Обвинувачений та його захисник подали апеляційні скарги, наполягаючи на виправданні.Полтавський апеляційний суд відмовив у їх задоволенні та залишив у силі вирок суду першої інстанції.

Надалі адвокат засудженого оскаржив вказані рішення у касаційному порядку. Захисник просив скасувати ухвалу апеляційного суду та змінити вирок районного суду, закрити кримінальне провадження щодо засудженого за ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 436-2 КК України, а також призначити покарання за ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1 КК України, не пов’язане з позбавленням волі.

Верховний Суд поставив крапку у цій справі: скарга залишена без задоволення, а попередні рішення судів першої та апеляційної інстанції — без змін.

Довідково: під час судового розгляду харківʼянин подав заяву на обмін до рф.

