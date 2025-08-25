Сегодня 12:45
Серед звільнених полонених – 12 жителів Харкова та області
Під час нового обміну полоненими в Україну повернулися воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Серед них — 12 жителів Харківської області: п’ятеро харків’ян, двоє жителів Ізюма і двоє – Куп’янська, по одному з Лозівського, Харківського та Куп’янського районів», – зазначив Синєгубов.
Нагадаємо, 24 серпня, згідно з домовленостями у Стамбулі під час 68-го обміну полоненими в Україну повернулася група військових та восьмеро цивільних українців.