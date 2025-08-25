Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:00
Просмотров: 64

Системне вимагання хабарів у харківській податковій: судитимуть двох посадовиць ДПС

Системне вимагання хабарів у харківській податковій: судитимуть двох посадовиць ДПС

ДБР завершило досудове розслідування щодо заступниці начальника одного з управлінь та начальниці відділу податкової служби Харківщини, які організували схему системного вимагання хабарів від підприємців. Обвинуваченим загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Слідство встановило, що посадовці організували системне вимагання хабарів від підприємців. Гроші брали як за можливість вести бізнес без штрафів, так і за швидке закриття ФОП без додаткових перевірок.

«Схему організувала заступниця начальника управління. Вона давала підлеглим вказівки щодо підприємств, які потрібно «опрацювати», аби ті погодилися на «співпрацю» та почали платити хабарі. У середньому підприємці передавали до 5 тис. доларів США. Задокументовано 8 таких випадків», – розповіли в ДБР.

У межах розслідування один з учасників погодився на співпрацю зі слідством та дав викривальні покази проти своєї керівниці. Суд уже затвердив угоду про визнання ним винуватості.

Натомість головна організаторка та її підлегла обвинувачуються у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Під час документування одного з епізодів слідчі вийшли на бухгалтерку приватного підприємства. Вона передала податківцям хабар за швидке закриття підприємства без штрафів. Бухгалтерка обвинувачується у наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 