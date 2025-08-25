Системне вимагання хабарів у харківській податковій: судитимуть двох посадовиць ДПС

ДБР завершило досудове розслідування щодо заступниці начальника одного з управлінь та начальниці відділу податкової служби Харківщини, які організували схему системного вимагання хабарів від підприємців. Обвинуваченим загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Слідство встановило, що посадовці організували системне вимагання хабарів від підприємців. Гроші брали як за можливість вести бізнес без штрафів, так і за швидке закриття ФОП без додаткових перевірок.

«Схему організувала заступниця начальника управління. Вона давала підлеглим вказівки щодо підприємств, які потрібно «опрацювати», аби ті погодилися на «співпрацю» та почали платити хабарі. У середньому підприємці передавали до 5 тис. доларів США. Задокументовано 8 таких випадків», – розповіли в ДБР.

У межах розслідування один з учасників погодився на співпрацю зі слідством та дав викривальні покази проти своєї керівниці. Суд уже затвердив угоду про визнання ним винуватості.

Натомість головна організаторка та її підлегла обвинувачуються у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Під час документування одного з епізодів слідчі вийшли на бухгалтерку приватного підприємства. Вона передала податківцям хабар за швидке закриття підприємства без штрафів. Бухгалтерка обвинувачується у наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

