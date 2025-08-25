Окупанти завдали ударів із РСЗВ по Харківському району: постраждала жінка
Сьогодні, 25 серпня о 12:50, російська армія вдарила з РСЗВ по селищу Слатине Харківського району.
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
За попередньою інформацією, росіяни випустили два реактивних снаряди, один з яких поцілив у район щільної житлової забудови, де мешкають цивільні, а інший впав на околицях селища.
Унаслідок обстрілу дістала поранення 67-річна жителька. У постраждалої уламкове поранення руки.
Пошкоджено два приватні будинки, систему газогону та лінію електропередачі. Енергетики та газовики обстежують пошкодження мереж.