Харків’янин вигадав нападників, аби прикрити дружину, яка завдала йому ножових поранень

У Харкові під час сімейної сварки жінка кілька разів вдарила чоловіка кухонним ножем. Постраждалий заявив про напад невідомих, однак поліція встановила причетність дружини.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.  

Уночі до поліції надійшов виклик, що у Салтівському районі на чоловіка на вулиці напали двоє невідомих та завдали ножових поранень.

Як встановили правоохоронці, насправді напад на постраждалого скоїла власна дружина.

«Під час розпиття алкогольних напоїв у подружжя виникла сварка. Жінка кухонним ножем завдала чоловіку кілька ударів по тулубу. Щоб дружина уникнула відповідальності, 62-річний потерпілий вигадав, що нібито на нього напали невідомі», – розповіли в поліції.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи потерпілий дістав тяжкі тілесні ушкодження.

Слідчі повідомили зловмисниці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від п’яти до восьми років.

