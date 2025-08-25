Священник із Харківщини поширював російські наративи

Священнослужителю з Купʼянського району Харківщини заочно повідомлено про підозру у поширенні проросійської пропаганди та виправданні збройної агресії рф проти України. За даними слідства, в інтерв’ю пропагандистському медіа він поширював наративи держави-агресора та заперечував воєнні злочини російських військових.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Слідством встановлено, що священнослужитель з Купʼянського району дав інтерв’ю для пропагандистського медіа, у якому поширював наративи, характерні для риторики держави-агресора.

Зокрема, він стверджував, що в Україні нібито триває не війна, а «внутрішній конфлікт», наголошував на тезі про «єдиний народ» та «спільну історію і радянське минуле» українців і росіян, що є типовим прийомом російської пропаганди для виправдання окупації.

Священнослужитель також виправдовував дії російських військових, замовчуючи їхні воєнні злочини, та перекладав відповідальність за обстріли й руйнування на Збройні Сили України.

56-річному священнику заочно повідомлено про підозру у глорифікації осіб, які здійснювали збройну агресію рф проти України, розпочату у 2014 році, та представленні цієї агресії як «внутрішнього громадянського конфлікту» з використанням засобів масової інформації (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук.

Агентство Телевидения Новости