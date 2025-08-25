Пошкоджено будинки та енергомережі, поранена жінка – в лікарні: наслідки обстрілу Харківського району

Сьогодні вдень, 25 серпня, окупанти завдали ударів по селищу Слатине Харківського району. Для обстрілу російські військові застосували РСЗВ.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

По щільній житловій забудові прийшлося два влучання. Пошкоджено загалом п’ять приватних будинків і господарчих споруд.

66-річну жінку з уламковими пораненнями лівого плеча, живота та акубаротравмою доставили до лікарні у Харків.

«Її стан середній, загрози життю немає», – розповів Задоренко.

Пошкодження газогону та електромережі мають локальний характер – їх обіцяють усунути найближчим часом.

