Сегодня 17:10
На Харківщині тривають вісім боєзіткнень

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 21 серпня. Триває 1279 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Сьогодні з початку доби на фронті відбулося 76 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни сім разів атакували позиції українських захисників поблизу Глибокого, Вовчанська, Амбарного та у бік Кутьківки й Колодязного. Чотири бойових зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку тривають чотири атаки на позиції українських військ у районах Синьківки, Голубівки, Колісниківки та Загризового.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

