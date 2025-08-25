Сегодня 18:30
На Харківщині біля Золочева знайшли бойову частину «шахеда»
На території Золочівської територіальної громади Харківської області було виявлено залишки російського ударного безпілотника.
Про це повідомили в Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування.
На місці сапери провели обстеження території. Фрагмент російського дрона ідентифікували як нездетоновану бойову частину БпЛА «Герань-2» (Shahed-136).
Знахідку транспортували на підривний майданчик і знищили шляхом контрольованого підриву.