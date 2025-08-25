Другое
Сегодня 18:19
Просмотров: 36

До ювілею харківського метро випустили поштові марки з дев’ятьма станціями

У Харкові відбулася церемонія спецпогашення ювілейної поштової марки до 50-річчя запуску метрополітену. Аркуш містить дев’ять купонів із зображеннями станцій метро, а погашення здійснили спеціальним штемпелем «Харків. Місто Героїв».

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Церемонія погашення спецвипуску поштової марки, присвяченої 50-річчю з дня запуску харківського метрополітену, відбулася на ст.м. «Університет».

Аркуш ювілейних марок містить дев’ять тематичних купонів зі станціями харківського метро: «Спортивна», «Університет», «Олексіївська», «Академіка Барабашова», «Центральний ринок», «Студентська», «Палац спорту», «Салтівська».

Погашення було зроблене спеціальним штемпелем «Харків. Місто Героїв».

