У Харківській області за тиждень утричі зросла захворюваність на COVID-19

На Харківщині кількість випадків COVID-19 різко збільшується. Минулого тижня, з 18 по 24 серпня, зареєстровано 175 випадків COVID-19, серед хворих – 11 дітей.

Про це повідомили у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

До профільних закладів охорони здоров’я госпіталізовано 74 пацієнти, що становить 53% усіх госпіталізованих з діагнозом ГРВІ.

Зростання захворюваності на COVID-19 у регіоні спостерігається з кінця липня. Показник у 6,77 на 100 тисяч населення залишається нижчим за середньобагаторічний рівень, однак у порівнянні з попереднім тижнем кількість випадків зросла утричі. Частка хворих на COVID-19 у структурі ГРВІ збільшилася з 5,3% до 13,7%.

Загалом на ГРВІ в період з 18 по 24 серпня захворіло 1282 людини, серед них близько 30,3% становлять діти до 17 років.

