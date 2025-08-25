Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:08
Просмотров: 44

Укрзалізниця фіксує поступове зниження ажіотажу з квитками

Укрзалізниця фіксує поступове зниження ажіотажу з квитками

Минулого тижня, з 18 по 24 серпня, потяг напрямку Київ – Харків залишався серед найпопулярніших. За цей період пасажири здійснили понад 63 тис. пошуків квитків, тоді як запропоновано було лише 18,5 тис. місць. Проте фіксується поступове зниження навантаження.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

За минулий тиждень залізниця перевезла 639 701 пасажира. Це на 23 700 більше, ніж торік за аналогічний період.

За даними Укрзалізниці, попит потроху знижується. Так, наприклад, на найпопулярніший напрямок Київ – Львів минулого тижня фіксували 128 000 запитів у застосунку – проти 151 000 запитів на позаминулому тижні.

«Завдяки оборотним рейсам ми також можемо запропонувати більше місць на популярні напрямки, наприклад до Львова та Дніпра», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 