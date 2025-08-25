Укрзалізниця фіксує поступове зниження ажіотажу з квитками

Минулого тижня, з 18 по 24 серпня, потяг напрямку Київ – Харків залишався серед найпопулярніших. За цей період пасажири здійснили понад 63 тис. пошуків квитків, тоді як запропоновано було лише 18,5 тис. місць. Проте фіксується поступове зниження навантаження.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

За минулий тиждень залізниця перевезла 639 701 пасажира. Це на 23 700 більше, ніж торік за аналогічний період.

За даними Укрзалізниці, попит потроху знижується. Так, наприклад, на найпопулярніший напрямок Київ – Львів минулого тижня фіксували 128 000 запитів у застосунку – проти 151 000 запитів на позаминулому тижні.

«Завдяки оборотним рейсам ми також можемо запропонувати більше місць на популярні напрямки, наприклад до Львова та Дніпра», – йдеться в повідомленні.

