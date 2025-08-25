На Харківщині попрощалися з депутатом, який загинув у ДТП

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Харківщині загинув депутат Зміївської міської ради Володимир Полончук. Церемонія прощання відбулася сьогодні, 25 серпня, у Змієві.

Про це повідомили у Зміївські міській раді.

За інформацією видання «Медіа Зміїв», аварія сталася 23 серпня: Володимир Полончук потрапив під колеса автомобіля, коли їхав на велосипеді.

«Аварія трапилася в Змієві, його встигли госпіталізувати до лікарні, де він помер», – йдеться в повідомленні.

Володимир Полончук народився 13 травня 1948 року у місті Моспіно Донецької області. Навчався у Харківському інституті радіоелектроніки, а згодом у Калінінградському технічному інституті, де здобув кваліфікацію інженера-технолога з технології рибних продуктів.

З 1967 по 1969 роки працював техніком розрахункового центру Артилерійської радіотехнічної академії імені маршала Говорова у місті Харкові.

У 1971–1973 роках проходив військову службу у військах МВС СРСР.

З 1981 по 1993 рік працював майстром цеху у військовій частині м. Зміїв.

З 1993 по 1996 рік – працював майстром ливарної ділянки у ЗАТ «Харківський ювелірний завод».

З 1997 по 2015 рік – охоронець у ЗАТ «Харківський ювелірний завод».

З червня по вересень 2015 року працював оператором очисних споруд ЗРЕМЗ, після чого вийшов на пенсію.

Громадську діяльність Володимир Полончук розпочав у 2000 році помічником народного депутата на громадських засадах. З 2002 року був депутатом Зміївської міської ради.

