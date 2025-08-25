На Харківщині судитимуть директора ТОВ за розкрадання коштів на ремонті доріг

Директора товариства з обмеженою відповідальністю обвинувачують у заволодінні майже 600 тис. грн бюджетних коштів під час ремонту дороги в місті Валки Харківської області. За даними слідства, він завищив вартість робіт та вніс неправдиві дані до офіційних документів.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у травні 2023 року між комунальною установою та ТОВ-підрядником укладено договір щодо поточного ремонту дорожнього покриття в місті Валки Богодухівського району.

Попри відсутність у підприємства необхідної техніки та кваліфікованих працівників, директор залучив до виконання робіт субпідрядників. Після цього він, діючи з корисливих мотивів, вніс до акту виконаних робіт завідомо неправдиві відомості, значно завищивши їхню вартість.

Керівник товариства, достовірно знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі, склав і підписав відповідний документ, на підставі якого надалі на рахунок підрядника було перераховано бюджетні кошти.

Сума завданих збитків склала майже 600 тис. гривень, що підтверджено висновком будівельно-технічної експертизи.

Богодухівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно директора товариства з обмеженою відповідальністю за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Обвинуваченого судитимуть у Валківському районному суді Харківської області.

