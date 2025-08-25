Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 21:29
Просмотров: 77

Під Харковом п’ять годин гасили пожежу на сміттєзвалищі

Під Харковом п’ять годин гасили пожежу на сміттєзвалищі

Сьогодні, 25 серпня о 7:07, рятувальники отримали повідомлення про пожежу на території сміттєзвалища в селищі Докучаєвське Харківського району.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

До місця події були направлені три відділення пожежно-рятувальних підрозділів та вогнеборці місцевої пожежної команди Роганської селищної ради.

На момент прибуття рятувальників вогонь розповсюдився на площу 300 кв. м. Пожежу вдалося локалізувати о 9:26 та о 12:30 повністю ліквідувати.

Постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 