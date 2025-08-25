Під Харковом п’ять годин гасили пожежу на сміттєзвалищі

Сьогодні, 25 серпня о 7:07, рятувальники отримали повідомлення про пожежу на території сміттєзвалища в селищі Докучаєвське Харківського району.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

До місця події були направлені три відділення пожежно-рятувальних підрозділів та вогнеборці місцевої пожежної команди Роганської селищної ради.

На момент прибуття рятувальників вогонь розповсюдився на площу 300 кв. м. Пожежу вдалося локалізувати о 9:26 та о 12:30 повністю ліквідувати.

Постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости