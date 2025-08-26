Сили ППО знешкодили вночі 47 БпЛА окупантів

Цієї ночі над Україною було збито 47 БпЛА.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

«У ніч на 26 серпня (із 19:00 25 серпня) противник 59 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 9:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 47 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За словами військових, зафіксовано влучання 12 БпЛА на 9 локаціях.

Агентство Телевидения Новости