На Харківщині поліція викрила злочинну схему відмивання бюджетних коштів

Через злочинні оборудки зловмисники привласнювали гроші, передбачені для компенсації за зруйноване внаслідок бойових дій житло.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Встановлено, що до складу злочинної групи входили службові особи територіальної громади Ізюмського району.

Зловмисники, використовуючи підроблені документи, оформлювали право власності на зруйновані будинки у селі Велика Комишуваха на родичів та близьких осіб, аби надалі отримати житлові сертифікати та відповідну грошову компенсацію. У переліку таких будинків – об’єкти, зруйновані задовго до повномасштабного вторгнення та ніколи не перебували у власності заявників.

Факт фальсифікації підтверджено експертизами, показами свідків та результатами негласних слідчих дій.

Загальна сума компенсацій, які намагалися отримати зловмисники, склала понад 5,7 мільйона гривень. Завдяки вчасному реагуванню правоохоронців виплати були зупинені. Комісією прийнято рішення про відмову у видачі компенсації.

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости