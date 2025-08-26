Ще один російський актор опинився в «чорному списку» України

Перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, поповнив ще один російський актор та телеведучий – 44-річний Юрій Колокольніков.

Відповідний наказ від 21 серпня 2025 року опубліковано Міністерством культури та стратегічних комунікацій, повідомляє УНІАН.

У документі зазначається, що рішення ухвалили на підставі звернення Служби безпеки України від 20 серпня:

«Актор театру і кіно, телебачення, кінорежисер і кінопродюсер, ведучий телеканалу «ТНТ», який популяризує кремлівську пропаганду та брав участь у пропагандистських фільмах, що фінансуються з державного бюджету рф».

Колокольніков відомий також завдяки ролям у закордонних проєктах. Народився 15 грудня 1980 року в Москві, має подвійне громадянство росії та Канади.

Актор активно знімається як у російському, так і міжнародному кінематографі.

У російському кінематографі Колокольніков відомий ролями в історичних і сучасних картинах: «В августе 44-го…», «Статский советник», «Печорин. Герой нашего времени», «Бесы», «Распутин», «На море!», «Счастливый конец», «Мама дорогая!».

