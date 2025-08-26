Ще один російський актор опинився в «чорному списку» України
Перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, поповнив ще один російський актор та телеведучий – 44-річний Юрій Колокольніков.
Відповідний наказ від 21 серпня 2025 року опубліковано Міністерством культури та стратегічних комунікацій, повідомляє УНІАН.
У документі зазначається, що рішення ухвалили на підставі звернення Служби безпеки України від 20 серпня:
«Актор театру і кіно, телебачення, кінорежисер і кінопродюсер, ведучий телеканалу «ТНТ», який популяризує кремлівську пропаганду та брав участь у пропагандистських фільмах, що фінансуються з державного бюджету рф».
Колокольніков відомий також завдяки ролям у закордонних проєктах. Народився 15 грудня 1980 року в Москві, має подвійне громадянство росії та Канади.
Актор активно знімається як у російському, так і міжнародному кінематографі.
У російському кінематографі Колокольніков відомий ролями в історичних і сучасних картинах: «В августе 44-го…», «Статский советник», «Печорин. Герой нашего времени», «Бесы», «Распутин», «На море!», «Счастливый конец», «Мама дорогая!».