У Харкові з’являться ще понад 40 бюветів із безоплатною питною водою

У Харкові триває облаштування бюветів з безплатною питною водою. Після встановлення перших 29 пунктів водопостачання стартував другий етап проєкту, в межах якого з’явиться ще 41 бювет у різних районах міста.

Про це повідомили в КП «Харківводоканал».

Бювет – це повноцінний пункт водопостачання, де вода подається з централізованого водопроводу та проходить багаторівневу систему очищення, мінералізується, очищається, також передбачено власну свердловину.

«Проєкт цілеспрямовано спроектовано та адаптовано для створення нормальних умов проживання людей у непростий воєнний час. У разі виникнення блекаутів бювети буде переведено на режим функціонування від генератора, а подачу води забезпечить власна свердловина. Бювети, без перебільшення – високотехнологічні джерела, де якість води, що подається, під особливим, постійним контролем. Лабораторія КП «Харківводоканал» регулярно відбирає зразки та перевіряє їх у всіх бюветах», – повідомив виконуючий обов’язки Генерального директора КП «Харківводоканал» Євген Кауркін.

За його словами, харків’яни вже набрали через бювети понад 3,1 млн літрів води – це приблизно 600 тисяч п’ятилітрових ємностей. Жителі Харкова мають можливість безоплатно отримати якісну й перевірену воду.

«Зараз тривають підготовчі роботи – облаштовуються фундаменти та підключаються мережі для нових бюветів. Вже з середини вересня розпочнеться монтаж нових пунктів у найбільш людних місцях із щільною забудовою, щоб якомога більше харків’ян мали зручний доступ до питної води», – зазначили на підприємстві.

