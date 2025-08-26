Смертельна ДТП за участі депутата на Харківщині: підозрюваного затримали в Полтавській області

23 серпня близько 15:30 у місті Зміїв Харківської області невстановлений автомобіль збив велосипедиста. Після аварії керманич залишив місце події. Внаслідок ДТП 77-річний велосипедист помер в лікарні.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Правоохоронці встановили дані підозрюваного та затримали 34-річного зловмисника на території Полтавської області.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Харківщині загинув депутат Зміївської міської ради Володимир Полончук. За інформацією видання «Медіа Зміїв», аварія сталася 23 серпня: чоловік потрапив під колеса автомобіля, коли їхав на велосипеді. Постраждалого доставили до лікарні, де він помер.

Агентство Телевидения Новости