У США вбили 23-річну біженку з України

У місті Шарлотт, штат Північна Кароліна, загинула 23-річна громадянка України. За даними поліції, ввечері 22 серпня на станції електрички «Саут-Енд» правоохоронці отримали виклик про напад. На місці виявили жінку з ножовими пораненнями, медики констатували її смерть. Загиблу ідентифікували як Ірину Заруцьку.

Про це повідомляють американські ЗМІ з посиланням на поліцію округу Мекленбург і міста Шарлотт (штат Північна Кароліна, США)..

Відомо, що дівчина приїхала до США після повномасштабного вторгнення рф в Україну. Після загибелі Заруцької на платформі GoFundMe відкрили збір коштів, щоб підтримати родину дівчини. У дописі організаторка зазначила, що Ірина приїхала до США «рятуючись від війни та мріючи про нове життя».

Підозрюваним у вбивстві є 34-річний Декарлос Браун-молодший. Його затримали одразу після події та доправили до лікарні з травмами, що не загрожують життю. Після виписки йому мають оголосити обвинувачення у вбивстві першого ступеня.

ЗМІ пишуть, що Браун раніше неодноразово притягувався до відповідальності. За даними Charlotte Observer, його заарештовували з 2011 року за тяжку крадіжку, пограбування зі зброєю та погрози. Частину звинувачень було знято. New York Post уточнює, що чоловік провів 5 років у в’язниці за пограбування та незаконне зберігання зброї, а також називає його безхатьком. У січні цього року йому висували звинувачення у зловживанні системою 911.

Поліція заявила, що мотив нападу на Заруцьку наразі невідомий.

«Ми не знаємо точної послідовності подій – чи була це суперечка, чи сварка. Це є предметом триваючого розслідування», – повідомив представник поліції Маунт-Коннелла Раян Кендалл.

