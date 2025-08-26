Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон

Сьогодні Кабмін оновив порядок перетину державного кордону та дозволив чоловікам віком 18-22 роки безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Йдеться про всіх громадян зазначеного віку. Рішення поширюється також на чоловіків віком від 18 до 22 років, які проживають за кордоном. Зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови.

Нагадаємо, 12 серпня Президент України Володимир Зеленський запропонував уряду та військовому командуванню опрацювати можливість спрощення перетину державного кордону для молодих українців, що допоможе чоловікам зберегти звʼязки з Україною та реалізуватися в навчанні передусім в Україні.

