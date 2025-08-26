Російський БпЛА влучив біля приватного будинку на Харківщині: постраждала жінка

У вівторок, 26 серпня близько 13:00, окупанти вдарили FPV-дроном по селищу Козача Лопань Харківського району. Постраждала місцева жителька.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Встановлено, що 68-річна жінка перебувала на власному подвір’ї у той момент, коли в сарай поцілив російський безпілотник.

«У результаті жінка отримала контузію, струс головного мозку, численні садна обличчя, термічні опіки обох передпліч 1-го ступеня», – йдеться в повідомленні.

Медики «швидкої» доставили постраждалу до однієї з харківських лікарень.

За словами Задоренка, загрози життю жінки немає.

