Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:00
Просмотров: 50

У Дергачах попрощалися з 21-річним військовим, який загинув у боях на Харківщині

У Дергачах попрощалися з 21-річним військовим, який загинув у боях на Харківщині

У місті Дергачі Харківського району відбулося прощання із захисником, який загинув поблизу Липців. Снайперу ЗСУ Ренату Білоконю був 21 рік.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Ренат Білоконь народився у Харкові, проживав і закінчив ліцей у селі Ветеринарне, а згодом навчався в одному з харківських професійних ліцеїв.

У 2023 році Ренат вступив до лав Збройних сил України, служив снайпером та виконував завдання на Бахмутському і Харківському напрямках. 31 липня поблизу села Липці військовий дістав смертельне поранення.

21-річного воїна поховали на Алеї Слави Семенського кладовища у Дергачах. У захисника залишилися мати, вітчим, сестра та троє братів.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 