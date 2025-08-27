У Дергачах попрощалися з 21-річним військовим, який загинув у боях на Харківщині

У місті Дергачі Харківського району відбулося прощання із захисником, який загинув поблизу Липців. Снайперу ЗСУ Ренату Білоконю був 21 рік.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Ренат Білоконь народився у Харкові, проживав і закінчив ліцей у селі Ветеринарне, а згодом навчався в одному з харківських професійних ліцеїв.

У 2023 році Ренат вступив до лав Збройних сил України, служив снайпером та виконував завдання на Бахмутському і Харківському напрямках. 31 липня поблизу села Липці військовий дістав смертельне поранення.

21-річного воїна поховали на Алеї Слави Семенського кладовища у Дергачах. У захисника залишилися мати, вітчим, сестра та троє братів.

