Сегодня 08:54
Прикордонники показали полювання на російських операторів БпЛА на Харківщині

Пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» показали, як знищують російські засоби та пункти управління БпЛА у Харківській області.

Відео публікує ДПСУ.

В результаті кількох операцій ліквідовано з десяток окупантів, знищено три пункти управління, засіб РЕБ та електронне устаткування ворога.

Також днями бійці підрозділу РУБпАК «Фурія» бригади «Гарт» на Вовчанському напрямку завдали ударів по позиціях загарбників. Оператори FPV-дронів та БпЛА Vampire уразили три транспортні засоби та два місця зосередження живої сили окупантів.

