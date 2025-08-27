Сегодня 08:54
Прикордонники показали полювання на російських операторів БпЛА на Харківщині
Пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» показали, як знищують російські засоби та пункти управління БпЛА у Харківській області.
Відео публікує ДПСУ.
В результаті кількох операцій ліквідовано з десяток окупантів, знищено три пункти управління, засіб РЕБ та електронне устаткування ворога.
Також днями бійці підрозділу РУБпАК «Фурія» бригади «Гарт» на Вовчанському напрямку завдали ударів по позиціях загарбників. Оператори FPV-дронів та БпЛА Vampire уразили три транспортні засоби та два місця зосередження живої сили окупантів.