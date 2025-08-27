Другое
08:34
Обстріли Харківщини за добу: троє постраждалих

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілів постраждали троє людей.

У місті Ізюм постраждали 73-річна і 70-річна жінки; у селищі Козача Лопань Дергачівської громади постраждала 68-річна жінка.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️7 БпЛА типу «Герань-2»;▪️1 БпЛА типу «Ланцет»;▪️3 БпЛА типу «Молнія»;▪️4 fpv-дрони;▪️1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (селище Козача Лопань);

▪️у Куп’янському районі пошкоджено ліцей (село Федорівка);

▪️в Ізюмському районі пошкоджено 20 приватних будинків, господарчі споруди, електромережі (місто Ізюм), приватний будинок, господарчу споруду (селище Борова), ліцей, склад агрофірми (село Мечебилове);

▪️у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (село Лосівка).

Упродовж минулої доби зафіксовано 173 бойові зіткнення.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції українських захисників поблизу Глибокого, Вовчанська, Красного Першого та у бік Дорошівки.Отримав відсіч.

▪️ На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім боєзіткнень. ЗСУ зупинили штурмові дії противника у напрямку населених пунктів Куп’янськ та Нова Кругляківка.

Агентство Телевидения Новости

