Сили ППО вночі знешкодили 74 БпЛА окупантів

Цієї ночі над Україною було збито 74 БпЛА.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

«У ніч на 27 серпня (із 20:30 26 серпня) противник атакував 95 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – ТОТ Криму», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 9:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 74 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За словами військових, зафіксовано влучання 21 БпЛА на 9 локаціях.

Агентство Телевидения Новости