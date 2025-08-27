Другое
Сегодня 09:08
Просмотров: 21

Смертельна ДТП у Харкові: молодик на BMW збив жінку

Смертельна ДТП у Харкові: молодик на BMW збив жінку

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

26 серпня 2025 року близько 19:30 на вулиці Москалівській у місті Харкові сталася дорожньо-транспортна подія.

За даними слідства, 22-річний водій автомобіля BMW не дотримався безпечної швидкості руху, втратив керування, внаслідок чого транспортний засіб зіткнувся з припаркованим Chevrolet Malibu.

Після цього автомобіль BMW вилетів на тротуар, де здійснив наїзд на пішохода — 60-річну жінку. Постраждала була госпіталізована з численними травмами, однак, попри зусилля медиків, померла в лікарні того ж вечора.

Водій BMW перебував у тверезому стані, що підтверджено результатами освідування.

Наразі його затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру.

Агентство Телевидения Новости

