На Харківщині затримали розповсюджувача наркотиків

На Харківщині поліцейські повідомили чоловіку про підозру у збуті психотропної речовини.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Зловмисника викрили оперуповноважені сектору кримінальної поліції Лозівського районного відділу поліції.

Встановлено, що 34-річний зловмисник працював в Інтернет-крамниці. До його обов’язків входило розкладати закладки на території міста, фіксувати координати та описувати місцевість.

Ціна однієї закладки складала 550 гривень.

Поліцейські спільно з працівниками СБУ провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання зловмисника та в його гаражі. В результаті вилучено близько 60 доз психотропної речовини, знаряддя для фасування. Крім цього, в телефоні 34-річного чоловіка виявлено фотографії та координати місць останніх «закладок». Поліцейські виїхали на вказані місця та вилучили згортки з психотропною речовиною.

Слідчі за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

