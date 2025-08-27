Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:05
Просмотров: 78

На Харківщині затримали розповсюджувача наркотиків

На Харківщині затримали розповсюджувача наркотиків

На Харківщині поліцейські повідомили чоловіку про підозру у збуті психотропної речовини.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Зловмисника викрили оперуповноважені сектору кримінальної поліції Лозівського районного відділу поліції.

Встановлено, що 34-річний зловмисник працював в Інтернет-крамниці. До його обов’язків входило розкладати закладки на території міста, фіксувати координати та описувати місцевість.

Ціна однієї закладки складала 550 гривень.

Поліцейські спільно з працівниками СБУ провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання зловмисника та в його гаражі. В результаті вилучено близько 60 доз психотропної речовини, знаряддя для фасування. Крім цього, в телефоні 34-річного чоловіка виявлено фотографії та координати місць останніх «закладок». Поліцейські виїхали на вказані місця та вилучили згортки з психотропною речовиною.

Слідчі за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. 

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 