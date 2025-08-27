Другое
Сегодня 11:47
Уночі рф атакувала енергетичну й газову інфраструктуру в шести областях України

Атака безпілотниками інфраструктурних об’єктів була на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині, Запоріжжі.

Про це повідомляє Міненерго.

«У ніч з 26 на 27 серпня ворог здійснив чергову масовану терористичну атаку з використанням безпілотних літальних апаратів по цивільній інфраструктурі України», – йдеться у повідомленні.

Цілеспрямованих руйнівних ударів зазнали об’єкти енергетичної та газотранспортної систем у шести областях України, зокрема на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині, Запоріжжі.

Триває оцінка завданої шкоди. На місці влучань працюють аварійні та рятувальні служби.

Агентство Телевидения Новости

