Намагався продати автомат та гранати: на Харківщині затримано чоловіка

Поліцейські затримали жителя Чугуївського району за збут зброї та боєприпасів.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Працівники карного розшуку та слідчі Чугуївського РУП спільно зі співробітниками СБУ та під процесуальним керівництвом Чугуївської окружної прокуратури задокументували факт збуту 39-річним чоловіком зброї та боєприпасів.

Оперативники затримали чоловіка відразу після зустрічі з «клієнтом».

Правоохоронці вилучили автомат Калашникова, корпуси гранат, а також два запали до них. Зброю та боєприпаси правопорушник продавав за 25 тисяч гривень.

Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.

Зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Найближчим часом йому буде повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до семи років.

Агентство Телевидения Новости