У будинку на вулиці Леся Сердюка у Харкові вже відновили більшу частину зруйнованих конструкцій

На Північній Салтівці триває відновлення пошкодженого житлового фонду.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Зокрема, в багатоквартирному будинку на вул. Леся Сердюка фахівці вже відновили більшу частину зруйнованих конструкцій. Також там замінили вікна в місцях загального користування, у кількох підʼїздах провели ремонт, а в підвальному приміщенні відновили комунікації.

Як розповіли в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, зараз спеціалісти демонтують пошкоджені перекриття, утеплюють фасад і проводять заміну інженерних мереж у квартирах.

У планах – відновлення покрівлі та внутрішні оздоблювальні роботи.

