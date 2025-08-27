У Харкові діяла група квартирних крадіїв, які «працювали» у різних районах міста

Поліцейські у Харкові затримали групу квартирних крадіїв, які обікрали щонайменше сім будинків у різних районах міста. Зловмисники відтискали рами вікон, викрадали гроші, ювелірні прикраси та техніку, а частину майна здавали до ломбардів.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Зловмисники діяли за відпрацьованою схемою – відтискали рами металопластикових вікон у приватних будинках, після чого викрадали грошові кошти, ювелірні вироби та інше майно.

Упродовж кількох місяців чоловіки встигли обікрасти щонайменше сім будинків у Немишлянському, Київському та Салтівському районах міста. Сума викраденого сягала десятків тисяч гривень, серед вкраденого – золоті прикраси, колекційні монети, комп’ютерна техніка, відеореєстратори. Частину викраденого встигли збути у ломбард.

За даними слідства, зловмисники – жителі Харкова, раніше судимі за аналогічні злочини.

26 серпня правоохоронці провели низку обшуків за місцями мешкання підозрюваних. У ході слідчих дій було вилучено викрадені речі, одяг, у якому зловмисники перебували під час скоєння злочинів, а також інші докази їхньої причетності.

Наразі за процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні серії крадіжок з приватних будинків на території міста. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також правоохоронці перевіряють затриманих на причетність до інших крадіжок у місті.





Агентство Телевидения Новости