Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:16
Просмотров: 76

У Харкові чоловік жорстоко побив свого знайомого та залишив у квартирі помирати

У Харкові чоловік жорстоко побив свого знайомого та залишив у квартирі помирати

Поліція затримала 48-річного жителя Харкова, який під час застілля побив до смерті свого 79-річного знайомого. Зловмиснику повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

До поліції надійшов виклик, що 79-річного чоловіка рідні знайшли мертвим у себе у квартирі. Потерпілий три дні поспіль не відповідав на телефонні дзвінки, що і викликало занепокоєння. 

У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції та сектору кримінального аналізу Харківського РУП № 2 встановили, що причетний до злочину 48-річний мешканець Харкова. 

За попередньою інформацією, 79-річний чоловік запросив до себе додому товариша. У ході розпиття алкогольних напоїв у них виник конфлікт, який переріс у бійку. Нападник завдав декілька ударів кулаками та ногами потерпілому, унаслідок яких він отримав травматичний шок, множинні переломи.

Зловмисник затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України

Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. 

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 