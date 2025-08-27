У Харкові чоловік жорстоко побив свого знайомого та залишив у квартирі помирати

Поліція затримала 48-річного жителя Харкова, який під час застілля побив до смерті свого 79-річного знайомого. Зловмиснику повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

До поліції надійшов виклик, що 79-річного чоловіка рідні знайшли мертвим у себе у квартирі. Потерпілий три дні поспіль не відповідав на телефонні дзвінки, що і викликало занепокоєння.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції та сектору кримінального аналізу Харківського РУП № 2 встановили, що причетний до злочину 48-річний мешканець Харкова.

За попередньою інформацією, 79-річний чоловік запросив до себе додому товариша. У ході розпиття алкогольних напоїв у них виник конфлікт, який переріс у бійку. Нападник завдав декілька ударів кулаками та ногами потерпілому, унаслідок яких він отримав травматичний шок, множинні переломи.

Зловмисник затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України

Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

