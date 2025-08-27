На Харківщині через розмінування перекриють ділянку траси в районі Балаклії

Завтра, 28 серпня, через роботи з розмінування буде тимчасово перекрито рух на автодорозі Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка на ділянці 74 км+382 м – 75 км+243 м.

Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Обмеження у русі транспорту діятимуть у четвер з 8:00 до 11:00.

Організацію об’їзду забезпечуватиме Національна поліція.

«Просимо водіїв врахувати цю інформацію та заздалегідь скоригувати свої маршрути», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости