Сегодня 15:08
На Харківщині через розмінування перекриють ділянку траси в районі Балаклії
Завтра, 28 серпня, через роботи з розмінування буде тимчасово перекрито рух на автодорозі Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка на ділянці 74 км+382 м – 75 км+243 м.
Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
Обмеження у русі транспорту діятимуть у четвер з 8:00 до 11:00.
Організацію об’їзду забезпечуватиме Національна поліція.
«Просимо водіїв врахувати цю інформацію та заздалегідь скоригувати свої маршрути», – йдеться в повідомленні.