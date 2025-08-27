Гарантував зняття з військового обліку або відстрочку: у Харкові затримали організатора схеми для ухилянтів

Служба безпеки спільно з Національною поліцією заблокували у Харкові чергову ухилянтську схему. Затримано місцевого мешканця, який за гроші «гарантував» своїм клієнтам зняття з військового обліку або оформлення відстрочки.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, 23-річний безробітний харків’янин мав особисті зв’язки у МСЕК, ВЛК та ТЦК. Він навмисно створював штучні перешкоди під час проходження медкомісії та переконував призовників, що без його «допомоги» отримати необхідні документи неможливо.

За таку «послугу» фігурант вимагав 8,5 тисяч доларів. Правоохоронці затримали підозрюваного під час одержання грошей поблизу одного з торгівельно-розважальних центрів Харкова.

За матеріалами Служби безпеки ділку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди). Санкція статті передбачає до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости