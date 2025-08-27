Суд оголосив вирок у справі зґвалтування 13-річної дівчинки на Харківщині: скільки отримав зловмисник

На Харківщині чоловіка засудили за зґвалтування 13-річної дівчинки. Зловмисник отримав 15 років в’язниці.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Встановлено, що у жовтні 2023 року в одному з населених пунктів Берестинського району чоловік підійшов до 13-річної дівчинки, схопив її за руку, та, погрожуючи ножем, примусив сісти в його авто.

«Попри прохання дитини відпустити, нападник утримував її у машині, а потім зґвалтував. Через декілька годин потерпілій вдалося вирватися та втекти. Вона одразу зателефонувала батькам, які приїхали й забрали її», – розповіли в прокуратурі.

Зловмисника було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Під час судового розгляду він не визнав вину і стверджував, що нібито мав намір лише підвезти дівчину додому через пізню годину та воєнний стан.

Стороною обвинувачення було забезпечено доведення вини обвинуваченого. Суд визнав винним 36-річного громадянина у незаконному позбавленні волі та зґвалтуванні малолітньої особи (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 152 КК України). Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі.

Вирок ухвалено Холодногірським районним судом Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.

