У Харкові відправили у СІЗО медсестру моргу, яка обкрадала загиблих військових

Сьогодні, 27 серпня, суд обрав підозрюваній в обкраданні загиблих військових працівниці моргу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Водночас суд визначив можливість внесення застави в розмірі 90 840 гривень.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Розслідування почалося після звернення дружини загиблого військовослужбовця, яка помітила зникнення обручки з тіла чоловіка. Згодом слідчі встановили, що до крадіжки причетна молодша медсестра Чугуївського відділення «Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи».

Правоохоронці з’ясували, що жінка систематично привласнювала речі загиблих воїнів – телефони, ювелірні вироби, зокрема й обручки, які зрізала з пальців за допомогою інструмента. Викрадене вона здавала до ломбардів в обмін на гроші.

Під час обшуку у підозрюваної вилучили значну кількість ювелірних прикрас та квитанції з ломбардів. Слідство триває: встановлюються інші потерпілі та перевіряється можлива причетність співробітниці моргу й інших працівників до цих злочинів.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру жінці у крадіжці, вчиненій повторно, в умовах воєнного стану, та у незаконному заволодінні предметом, що знаходився на тілі померлого з корисливих мотивів (ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 297 КК України).

