Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років: у МВС надали роз’яснення

27 серпня Уряд оприлюднив постанову про виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років. Перетинати кордон зможуть чоловіки 18-22 років включно.

Постанова № 1031 від 26 серпня опублікована на сайті Урядового порталу.

“У разі введення на території України воєнного стану, обмеження щодо перетину державного кордону не поширюється на громадян України чоловічої статі віком від 18 до 22 років (включно), крім випадків, визначених пунктом 2 цих Правил”, – йдеться у документі.

У МВС надали роз’яснення. щодо виїзду за кордон чоловіків віком 18-22 років. Для перетину державного кордону чоловікам вказаної категорії для перетину кордону необхідно мати:

паспортний документ, що дає право на виїзд за кордон;військово-обліковий документ (у тому числі в електронній формі), який пред’являється на вимогу представника Державної прикордонної служби.

Важливо! Норма не поширюється на громадян, які займають визначені посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування. Вони можуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження.

Агентство Телевидения Новости