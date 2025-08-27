Окупанти обстріляли житлових будинках на Харківщині
Сьогодні, 27 серпня, окупанти завдали ударів по житловому сектору в Чугуївському районі Харківської області. На місці спалахнула пожежа.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
Російські війська завдали обстрілів по житловому сектору с. Рубіжне Вовчанської громади Чугуївського району. Вибухи спричинили пожежу у покинутому будинку. Вогонь охопив площу близько 100 кв. м. Також були пошкоджені інші житлові та господарчі будівлі.
На місці події працювали два пожежно-рятувальні підрозділи, медичний розрахунок ДСНС та офіцер-рятувальник громади.
Інформація про постраждалих не надходила.